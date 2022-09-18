民進黨台北市長參選人陳時中昨跟立委高嘉瑜同台掃街，直搗無黨籍參選人黃珊珊票倉，搶攻年輕選票，陳時中團隊坦言，內部民黃珊珊年輕族群支持度最高，必須衝刺；對此，黃珊珊表示，現在年輕人獨立判斷能力比大人還厲害，話鋒一轉，她也酸，政治人物不要再把年輕人當成禁臠，當作可以帶風向的對象。

綠營昨坦言，黃珊珊年輕票源最高，而針對年輕人不喜歡投票，該如何催票，黃珊珊表示，這次投票最重要是18歲公民權，也是她2016年參選立委的政見，這幾年也成為全民共識，沒有什麼藍綠色彩問題。

她強調，如何催出年輕人投票率，要大肆宣傳18歲公民投票權，是年底最重要的事情，不管是誰本來就希望公民踴躍參與投票，尤其是年輕人，相信他們對於18歲公民權比我們更在意。

至於被問到為何受到年輕人喜歡，黃珊珊說，大家一直以為年輕人會受到帶風向影響，後來發現他們資訊來源很豐富，不會只相信一個媒體或報導，就算在網路上看到攻擊言論也會獨立思考。

她指出，自己小孩也20歲了，這個世代年輕人比以前資源豐富，以前年輕人可能會受到一、兩篇報導影響，但現在年輕人會去蒐集不同立場，是很open，吸收能力和獨立判斷能力比大人還厲害。

話鋒一轉，黃珊珊也酸，政治人物不要再把年輕人當成禁臠，或把他們當作可以帶風向的對象，而是應該提供完整的未來，告訴他們會帶領他們去哪裡，真的不要小看年輕人。