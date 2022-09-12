有說服力嗎？慈濟執行長顏博文近日爆料指出，疫苗購買過程接到政界大老電話勸阻。行政院發言人羅秉成11日回應表示，有關報導稱曝BNT採購「秘辛」云云，內容與事實不符，並提出5點反駁，重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，絕無任何阻擋情事。PTT鄉民則酸爆：「慈濟VS政府，你相信誰？」、「當然相信慈濟」、「政府講話沒公信力了啦」。

政院指出，當時三捐贈單位均知若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠之免責承諾，不可能完成此項任務。為求最短時間達成目標，專案小組夜以繼日密集召開專案會議，公私協力完成任務，「實無所謂政府官員加以阻擋之事，相關報導與事實不符。」

政院說，首批抵台之BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱之宣傳布條，因違反契約規範，故由買方台積電於同年9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅，相關之報導俱在，亦無所謂「當時慈濟人先進貨艙拆布條，我方政府始願意簽收」之事。

政院強調，疫苗是要打在人體身上的藥物，確保疫苗的安全性及合法性是政府的責任，政府不會阻礙任何人購買合法的疫苗捐贈政府統籌運用，但所有的COVID-19疫苗都是要先取得政府的緊急授權，而且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出了問題，是或打在人身上出了問題，最終都還是要政府出來負責和照顧。

PTT鄉民暴動開酸：「樓下相信」、「好了啦...」、「當然相信慈濟」、「政府的話有人會信？」、「做了什麼看得很清楚，民進黨還敢睜眼說瞎話哦」、「政府講話沒公信力了啦」、「我選擇相信慈濟」、「我沒有擋我只是要原廠授權」、「不是說政商界大老嗎？你行政院是政商界大老？」、「慈濟VS政府，你相信誰？」、「再騙啊」、「拿人命換錢現在還想討牌坊？」。

還有人批，「不是阻擋，是非常審慎查核」、「此刻，我信慈濟..」、「一個謊我可以再相信你，這兩年政府帶頭說謊多少次了，不可能相信」、「說沒擋就沒擋？以為台灣人都金魚腦記憶差？」、「講給死忠聽的」、「竟然沒有要提告，可見...」、「行政院說沒有，那就是有了」、「沒有擋，但是就是不簽核」、「民進黨軟土深掘，踢到鐵板了吧」、「原廠授權書勒？」。