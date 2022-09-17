民進黨政府當時是否阻擋民間團體購買BNT疫苗，成了台北市長選戰攻防焦點。前民進黨立委沈富雄表示，台北市長參選人黃珊珊講得最好，你們都講中共在擋疫苗，那就告訴大家到底中共是怎樣的擋法，讓大家同仇敵愾，為什麼不講呢？黃珊珊講的重點好厲害，讓他幾乎想投票給她了。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中吐露買疫苗細節認為，政府當然有擋疫苗，因為當時他也有一條線可以買疫苗，所以他打了兩通電話到總統府給副總統賴清德。在第一通電話中，賴清德跟他講「沈委員，這個我幫不上忙，因為只有兩個人可以處理，一個是總統、一個是院長」。沈富雄當場回應說，這讓他很丟臉，因為自己這麼熱心幫忙，賴清德位置做那麼大，連想幫個忙都不要，讓他感受到不自量力。

沈富雄接著表示，賴清德聽到他這樣說，便說「好，那我再來試試看」。他又再打了第二通電話賴清德，賴清德說，「我向你報告，我打聽的結果，疫苗夠了，所以不需要再買」。他一聽到這句話，就摸摸鼻子算了。

沈富雄特別強調，這兩通電話是在永齡、台積電、慈濟買疫苗進來之前打的，他質疑是否蔡總統在擋疫苗。

沈富雄認為，黃珊珊講得最好，她說，你們都講中共在擋疫苗，那就告訴大家中共到底是怎樣的擋法，讓大家同仇敵愾，為什麼不講呢？黃珊珊講的重點好厲害，讓他一聽幾乎想投票給她了。