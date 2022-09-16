資深媒體人周玉蔻近日言論火力全開，痛批慈濟是中共自己人、甚至砲打證嚴法師，也揚言爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴當年的緋聞。資深媒體人單厚之分析認為，周玉蔻對蔣萬安的攻擊，反而間接強化了蔣萬安「正藍」的形象。甚至認為民進黨的基本盤變小了，陳時中團隊又不斷出包，陳時中的選情必然是不進反退，距離當選恐越來越遠。

單厚之16日在《美麗島電子報》撰文表示，陳時中團隊最近彷彿像鬧瘟疫，從免治馬桶、滷肉飯盜圖，所有的操作都適得其反。偏偏周玉蔻為了幫忙辯護「擋疫苗」，居然槓上慈濟，把慈濟打成「中共自己人」，惹怒了所有慈濟人，周還揚言重炒蔣萬安的父親蔣孝嚴當年的緋聞。陳時中第一時間不敢切割，還在風口浪尖上周玉蔻的節目，直到事態擴大，陳時中才說周玉蔻只代表她自己，「自己對自己的言論負責，在外面的不需要把誰跟誰勾在一起」，讓人搞不清楚他到底在想什麼？

單厚之點出，陳時中近日宣稱要以得票過半為目標，擺明是睜眼說瞎話。民進黨在北市原本就沒有過半的基本盤，陳時中從一開始就是在鞏固綠營基本盤，在「三腳督」的格局下，只要能拿到4成選票就能過關。但受前新竹市長林智堅「論文門」的衝擊，後有他個人疫苗採購的各種爭議，民進黨近來好感度、支持度都明顯下滑，這意味著民進黨的基本盤變小了。偏偏陳時中團隊又不斷出包，每一次失誤都會流失部分選票，陳時中的選情必然是不進反退，距離當選越來越遠。

單厚之認為，蔣萬安原本最大的致命傷，就是藍軍對他的凝聚力不足。如今周玉蔻的攻擊，反而讓藍軍支持者把對周玉蔻的反感，投射在蔣萬安身上，間接強化了蔣萬安「正藍」的形象。另外，蔣萬安的「經國牌」原本打得扭扭捏捏，如今被周玉蔻這麼一打，反倒自然、有效多了。長此以往，對蔣萬安想要棄保黃珊珊，應該是利大於弊。