關於國門開放議題，疫情中心指揮官王必勝今（22）日上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪指出，今天行政院討論定案後，就會宣布邊境鬆綁措施，包括入境檢疫0＋7、開放外籍人士觀光入境等；而中午政院也已宣布0+7制度預計10月13日實施。不過由於周玉蔻日前就曾在臉書透露，10月底左右會廣開國門0+7，此話引發國民黨立委葉毓蘭質疑，「為什麼幾乎每次指揮中心的重大政策發佈，都是在Coco的平台上曝光？還是我太後知後覺現在才發現真正的指揮中心在哪裡」。

王必勝上午表示，入境者免隔離對很多國人來講更方便，對於從國外來旅遊的人誘因會很大，先前自主防疫期間不能外出用餐、搭乘大眾運輸工具，但這樣對觀光沒有意義，因此未來「0＋7」的後7天規定會做調整，待行政院核定後，會把細節向大家說明。而今中午行政院會後記者會，發言人羅秉成表示，第一階段自9月29日起提升入境總量至每周6萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩試劑等，入境檢疫0+7，實施日期約在10月13日。

對此，葉毓蘭表示，今年幾次出國都是去國外免隔離，回來後為了滿足隔離條件還要一波三折四處找隔離居所，能夠讓海外國人回家更方便是國際的大方向，所以對於海外回國隔離放寬，給予肯定態度。

但葉毓蘭說，「不解的是，為什麼幾乎每次指揮中心的重大政策發佈，都是在Coco的平台上曝光？甚至早在三天前，她就可以在臉書上面寫下『下個月10月25廣開國門』的訊息，這種提前爆料，指揮中心都不用擔心自己內部的資料安全管理，可以這樣讓民間人士肆無忌憚地想po就po嗎？」「還是我太後知後覺現在才發現真正的指揮中心在哪裡」。