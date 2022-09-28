莫德納次世代疫苗陸續抵台，上周末優先提供長者等高風險族群接種。中央流行疫情指揮中心今天宣布，10月3日起開放第二階段接種，對象包括50至64歲民眾、第一類醫事人員、機場港埠人員等7類對象。

目前國內已取得三批莫德納次世代雙價BA.1疫苗，共239.4萬劑。根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，並視情況開放第二階段接種。

指揮官王必勝表示，次世代疫苗第二階段接種對象包括：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員、航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

王必勝表示，原先符合施打資格的第一階段民眾，仍然可以繼續施打；次世代疫苗用於追加劑，應與前一劑間隔12周以上，其他相關規定和之前相同。

指揮中心統計，莫德納次世代雙價BA.1疫苗目前已接種9萬0385劑，包括4244人接種追加劑（第3劑）、4萬7309人接種第二次追加劑（第4劑）、3萬8832人接種第三次追加劑（第5劑）。