行政院長蘇貞昌（右）前往桃園機場視察，一群免稅店員工列隊歡迎。（范揚光攝）

第一階段邊境解封政策29日上路，行政院長蘇貞昌28日前往桃園機場視察整備情形，他除了對於國門開放表示非常期待，也特別感謝疫情期間在機場支援防疫的工作人員。

蘇貞昌在交通部長王國材、行政院發言人羅秉成、祕書長李孟諺及中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人陪同下，前往桃園機場聽取簡報並視察入境旅客動線。蘇貞昌致詞時說，在國門開放的前一刻，他特地來機場感謝所有第一線的工作人員，希望大家延續優良的工作成果，迎接新時代的到來。蘇貞昌也強調，機場行政團隊要靈活機動地調度運用，各單位之間要相互支援，否則一旦發生無法預期的狀況，即使做得再好也無法得到旅客的諒解。

此外，蘇貞昌建議，新制上路後旅客入境時會領取4份快篩試劑，希望疾管署能用淺顯易懂的方式包裝宣導，即使是文字語言不通的外籍旅客拿到試劑後，也能清楚理解試劑的使用目的，不但減少旅客困擾，也讓通關更順暢。由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業，蘇貞昌指示交通部在邊境開放後，一定要設法爭取國際觀光客來台報復性旅遊。

蘇貞昌最後也提出，疫情爆發以來，除了機場同仁外，他特別感謝防疫計程車、防疫旅及外包的清潔人員等支援人力的付出，畢竟他們在最困難的時候跟大家一起走過，希望大家在國門開放後，不要忘記他們，也祝福他們順利地轉換到另一階段。