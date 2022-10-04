花蓮918地震玉里鎮重傷，民宅、橋樑、學校災情慘重，國民黨立委傅崐萁不滿稱，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌於災變中心視訊時，讓縣市長久候，隔日勘災臨時改行程，也沒有告知地方。對此，蘇貞昌答詢時坦言失禮，並在隔日有向花蓮縣長徐榛蔚道歉。

傅崐萁表示，9月19日大地震讓花蓮造成重大傷害，共有555間民宅毀損、45間學校破損、3條大橋斷裂，其中有2條大橋需要重建，蘇貞昌原定當天中午要到東里火車站，後來又接到潘文忠要到春日國小會勘，但後來又說不來了，後又接到電話蘇院長要到慈濟。

傅崐萁指出，中央到地方勘災為何不用通知地方政府，「地方政府還要猜你會去哪？」若前一天在災防中心有先跟地方首長視訊的話，就不會有那麼多資訊落差，認為蘇貞昌應先與地方政府磋商一下，地方會告訴中央官員，地方最急迫需要的是什麼。

蘇貞昌坦言，在視訊會議時確實很失禮讓徐榛蔚等，當初在中央災害應變中心確實不知道縣長在線上，總統跟院長到，畫面都沒有出來，消防署當初沒有秀出來很失禮，導致沒有聯繫上。

蘇貞昌強調，凡是有縣市長在現場，他常常會跟縣市長對話，甚至以前還有媒體說他是在點名，而他第二天到花蓮碰到徐榛蔚時，也第一時間當面跟徐榛蔚說，「昨天聯絡不好歹勢」。