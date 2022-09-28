政府擬10月13日鬆綁邊境限制，入境人士採用「0＋7」的防疫規定。教育部長潘文忠今天表示，111學年各大專院校提出約有3.7萬個境外生要入境，其中1.7萬個人已進來，後續還有約2萬個人要來台，教育部會在指揮中心新規定上路前公布境外生入境的實施辦法。

教育部今天舉行部務會報，會前潘文忠受訪表示，政府若推動境外人士入境採「0＋7」防疫，境外生也會適用。不過境外生從入境到學校要怎麼進行，教育部正在研擬配套措施，之後跟指揮中心討論後，會在政策開放以前對外公布。

境外生入境若適用「0＋7」防疫措施，那7天自主防疫期間能否入校上課？潘文忠表示，這部分目前還未確定，但整體來說，教育部會在確保防疫安全及考量境外生自主防疫期間住防疫旅館的負擔來做決定。

潘文忠表示，111學年，各校提出要入境的境外生人數，學位生有2.2萬人，已入境1.3萬人，還有0.9萬人未入境；至於非學位生則有1.5萬人，已入境0.4萬人，還有1.1萬人未進來。也就是，之後還有約2萬個境外生會入境，一旦遇到「0＋7」政策實施，他們也將視用。