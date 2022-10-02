青少年打疫苗多了一項選擇！教育部近日發文各縣市教育局處及學校，即日起提供12歲至17歲青少年接種Novavax疫苗，可作為他們的第2劑基礎劑，也可作為追加劑接種，以提升整體保護力。

之前青少年可打BNT或莫德納疫苗，不過副作用相對比較多，指揮中心專家會議近日同意12至17歲青少年可接種Novavax疫苗。一般認為，Novavax疫苗的副作用較小。

教育部近日發文給各縣市教育局處及學校，這次提供接種的Novavax疫苗，與以往提供18歲以上接種的該廠牌疫苗相同，每劑接種0.5ml，接種途徑為肌肉注射，與其他疫苗可同時（分開不同手臂）接種。

教育部說，這次Novavax疫苗可提供12歲至17歲青少年作為基礎劑第二劑或是追加劑使用，如果作為基礎劑第二劑，要與第一劑相隔至少4周，如果作為加強劑，要與前一劑相隔至少12周。

教育部表示，學校辦理疫苗接種當日應調整課程內容，安排靜態活動，以觀察學生身體狀況。於疫苗接種後2周，妥善規畫課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動。

教育部指出，學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請防疫假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日）必要時得延長。另學生請疫苗假時，家長如有照顧學生的需求，其中一人得申請防疫照顧假。