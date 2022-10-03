教育部今天表示，為完備學前特殊幼兒接受妥適教育需求，累計至110學年，全國學前特教班共計667班，111學年再新設53班學前特教班，包含集中式特教班21班、巡迴輔導班32班，預估可服務1448人，補助經費累計達1億7067萬4921元。

教育部國教署規畫推動學前特殊教育第四期五年計畫（108至112年），以「精進師資專業素養」、「增進教育機會與學習品質」、「強化支持系統與學習環境」、「充實偏遠與離島特教資源」為四大推動面向，並以增設學前特教班為重點項目之一。

教育部表示，藉由補助各地方政府幼兒園園舍環境整備工程（含教室環境設施改善、廁所整建、空調設備設置及排水工程等）、教材教具購置（含感統教具、觸覺球、大型安全地墊及積木組等）等經費，以增加學前特殊幼兒接受妥適教育機會。

以高雄市獅湖國小附幼為例，該園於8月起新設1班集中式特殊教育班，在個別化教學層面上，於例行性活動、多元學習活動及全園性活動等教保課程，依幼兒的個別化教育計畫及實際需求，培養特殊幼兒生活自理能力、社會技巧、溝通能力及增進體能，並透過讓特殊幼兒參與普通班課程、學校活動等支持性服務，使普通班及特教班學生在參與活動過程中，有相互交流與共同學習的機會。

另為使特殊幼兒融入幼兒園環境，教育部也持續推動融合教育輔導試辦計畫，協助安置於普通班與集中式特教班的特殊幼兒與一般幼兒良性互動，建構友善之融合環境，使特殊幼兒於充分融合之目標與個別化協助下，得以發展潛能。