遲來的正義？資深媒體人周玉蔻日前大鬧北檢引發熱議，將前中姐張淑娟捲入紛爭引發眾怒，昨(27日)被民視宣布停止節目聯播，今(28日)又遭國家通訊傳播委員會(NCC)開罰40萬元。中天新聞主播何橞瑢對此表示，不認同NCC選在這時開罰，罰的還是去年的事。國民黨台北市議員徐巧芯則不滿表示，周玉蔻多次抹黑僅罰40萬元，對照人民一言不合就會被罰300萬元，怒批「這是輕放不是重罰」。

NCC今(28日)召開廣播電視節目廣告諮詢會議，針對周玉蔻去年在中二立委補選期間，指可1人拿10張身分證去投票，未落實事實查證，損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益損害，開罰40萬元。

中天新聞過去遭NCC處以不予換照處分，形同關台，對NCC對待不同媒體的標準最感同深受。美女主播何橞瑢在她的粉專「辣妻不落漆67主播何橞瑢」發文表示：「我雖然不喜歡周玉蔻，但並不認同NCC選在這時開罰，罰的還是去年的事。」似暗示NCC只是為平眾怒做做樣子。

徐巧芯更是不忍了發文怒批：「老蔻多次抹黑罰40萬，人民一言不合罰300萬，NCC果然Need CoCo，這是輕放不是重罰！」她還在留言區餘怒未消表示：「而且還是罰去年12月的事，動作未免也太慢，我們要問的是最近的檢舉怎麼罰！」