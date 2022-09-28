日前花東地震讓桃園八德國民運動中心羽球場天花板坍塌，除造成一位民眾受傷，也讓北景雲計畫統包工程層出不窮的問題浮上檯面。媒體人黃揚明舉出大湳消防分隊地下室淹水，及八德運動中心室內消防栓水壓不足等多項缺失，反觀桃園市長鄭文燦上週五仍在議會說「瑞助營造曾獲得11次工程金質獎」，再對照監察院的無作為，令他大呼「真是諷刺」。

黃揚明今(28日)在臉書發文表示，還記得上週五大湳消防分隊地下室自然湧泉的新聞畫面嗎？有知情人士提供今年6月17日桃園市消防局發函給市府新工處反映地下一樓排水系統異常的公文，公文內容提及，大湳分隊在6月8日就已向消防局陳報，強調此排水系統異常現象造成停車空間淹水，嚴重影響分隊勤務，且大湳分隊已聯絡承包的瑞助營造公司，但「未有相關回應及處置」，因此希望新工處能依契約責成廠商儘速檢修。公文附件還附上當時湧泉的照片。

「沒想到，就這樣過了3個月，新聞畫面仍然呈現一模一樣的狀態。」黃揚明質疑，這樣的工程品質，鄭文燦還好意思上週五在議會說：「瑞助營造及喻台生建築師都有良好評價...瑞助營造曾獲得11次工程金質獎...」真是諷刺。說到這裡，監察院好像還是不意外地睡著了，真悲哀。

黃揚明另發文指出，因接獲爆料，再補充八德國民運動中心的最新缺失：1.八德國民運動中心已取得使用執照並正式營運，卻沒申報施工中消防防護計畫。2.室內消防栓測試水壓不足。3.柴油發電機房並無1小時以上防火時效、存放1千公升柴油並未申報保安監督人。而桃園市政府消防局已針對不符法令規定的相關缺失開罰並限期改善，並持續追蹤列管.....

「也就是說，這棟運動中心消防安全檢查並未過關。」黃揚明強調，這不只是工程安全的問題了，更是公共建物消防安全的議題！桃園市政府相關主管機關不能因為隔壁棟就是消防分隊，就不做好消防安全措施啊！