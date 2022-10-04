九合一選舉剩下不到1個月時間，台北市選情激烈，而近期民進黨台北市長參選人的負面聲量比較高，陳時中3日接受專訪回應表示，「因為好學生容易被挑毛病」。對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示，陳時中不只是自我感覺良好，幾乎 已經自戀的地步。

賴士葆指出，陳時中今年7月卸任防疫指揮官的時候給自己打及格的分數，離開位子幾個月怎麼變成疫苗採購自己打90分、整體防疫85分，這分數暴漲得毫無道理。

賴士葆直言，指揮中心的疫苗採購是最為社會所詬病的，尤其把相關資料要 封存30年的黑箱作業，至今堅持說卡慈濟疫苗是不存在的事情。但是慈濟執行長都親口認證疫苗採購被卡，再度逼大家選擇相信慈濟或是陳時中。

賴士葆認為，社會對陳時中的仇恨值高，他自己解讀為對好學生的討論度高，以致在雞蛋裡挑骨頭，這樣的詮釋真的大誤。賴士葆說，陳時中似乎仍然沉緬在過去被供在神壇上的高光環時刻，如此不接地氣。