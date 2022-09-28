主持人周玉蔻日前在節目中爆料前中國小姐張淑娟和蔣孝嚴的緋聞，引發軒然大波，昨(27日)周玉蔻的節目《辣新聞》被民視常務董事會取消在民視新聞台的聯播，仍維持在152頻道播出，眼尖網友則發現，平時發文數量頻繁的周玉蔻，如今約48小時沒更新臉書，媒體報導，傳出周玉蔻的臉書遭多人檢舉，目前呈現被封鎖狀態才無法發文。

周玉蔻先前在節目中點名張淑娟與蔣孝嚴過從甚密，讓張淑娟忍無可忍發聲明，強調「晶華事件」時間點為1999年年底，當時她手上有兩個節目，私下絕無做過任何損害清白的事，也從未自稱名媛或牽扯政治，對於無緣無故捲入緋聞，她將正式提告，並於26日親赴北檢提出訴訟。

當時周玉蔻也現身，態度軟化要和張淑娟道歉，現場掀起一陣混亂，而昨事情急轉直下，民視召開常務董事會，決議為避免爭議擴大，取消《辣新聞》節目在民視新聞台的聯播，而該節目仍維持在152頻道播出，國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥也表示，目前已經收到30幾件民眾對於該節目的檢舉，將會依法進行調查，若屬實會追究民視的行政責任。

而據《三立新聞網》報導，周玉蔻的臉書停在26日晚間替節目內容宣傳的發文，昨節目播出有異動並未特別發文說明，原因疑似是臉書遭太多人檢舉，導致目前發文功能被封鎖，至於何時能解封繼續發文仍不確定。