台灣第一名模林志玲2019年閃婚日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），一家三口定居東京，過著低調的幸福生活。近日林志玲被爆已返台，今（3日）她發文證實，並公布露面的時間、地點，讓粉絲超級期待。

隨著全球疫情穩定，邊境管制措施都慢慢鬆綁，林志玲為宣傳新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，最近已悄悄抵台，今（3日）她在臉書透露，本周日（10/9）將於誠品松菸表演廳公開現身，向粉絲喊話：「非常謝謝大家的支持，剛剛好的優雅，剛剛好的不見不散」。

林志玲這次一家三口返台，被傳有可能因為要照顧身體欠安的母親吳慈美，舉家搬回來定居；AKIRA的經紀人則透露，因為AKIRA接下來1年的團體活動較少，多了不少自己的時間，一向寵妻的他，認為長期以來幾乎都是林志玲配合他在日本居住，因此這次換他來台陪伴家人，有工作再回日本，目前陸續在洽談一些在台工作。