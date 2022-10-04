疫後玩東京更加便利又划算！日本規模最大的旅行社JTB與東京都內事業體攜手，推出訪日外國人專用的東京暢遊券「THE TOKYO PASS」！

使用涵蓋東京都內39家博物館、美術館、庭園、動植物園、水族館等文化設施可免費入場，還能加碼購買東京地下鐵無限搭乘券Tokyo Subway Ticket，讓旅人能隨心所欲地把人氣文化設施玩透透。

只要透過智慧型手機就能完成訂購與入場，直接省下排隊購票的時間，也能減少不必要的接觸，玩得盡興又安心。

◎ THE TOKYO PASS

2日券：6,800日圓（可加購東京地鐵48小時券，1,200日圓）

3日券：8,000日圓（可加購東京地鐵72小時券，1,500日圓）

5日券：10,300日圓（可加購東京地鐵48+72小時券，2,700日圓）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）