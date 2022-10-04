ATP 500等級東京網球公開賽，世界排名第87的台灣好手曾俊欣，男單首輪對上澳洲籍世界排名第20、今年溫布頓亞軍基瑞歐斯（Nick Kyrgios），曾俊欣奮戰約一小時，以3比6、1比6落敗。

曾俊欣職業生涯首度面對基瑞歐斯，賽前表示能和頂尖選手較勁是非常好的機會，他就是全力以赴，把自己最佳狀態打出來，並從中了解和這個層級的選手不同之處、學習對方優點。

首盤前兩個發球局曾俊欣算保的相當順利，沒有出現破發點，並在基瑞歐斯首個發球局有過破發點優勢，可惜並未破發得手，該盤第6局曾俊欣遭到破發，陷入局數落後，第8局克服15比40、對手2個盤末點危機，連下4分保發，最後兩分更是精彩的「愛司球」，不過這一盤在自己唯一一個破發局下，曾俊欣仍3比6讓出。

第二盤基瑞歐斯發球上仍較佔優勢，讓曾俊欣這一盤在他的發球局只拿到1分，而曾俊欣自己的發球局則僅保住第1個，接下來連3個發球局遭破發，最後一個發球局以雙發失誤讓基瑞歐斯出現賽末點，基瑞歐斯也沒夜長夢多，第1個賽末點就收下勝利。