ATP巡迴賽250等級首爾男網公開賽，寶島好手曾俊欣27日先在單打晉級16強，下午的男雙賽事則和西亞國家摩爾多瓦選手阿波特（Radu Albot）聯手，奮戰到搶十局才投降，4比6、6比1、10比12敗給瑞典格朗森（Andre Goransson）／日本混血選手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）。

曾俊欣靠著世界排名直接取得這站賽事單打會內賽門票，27日在男單32強賽6比4收下第一盤後，澳洲對手歐康納（Christopher O'Connell）受傷退賽，讓曾俊欣順利晉級16強，稍事休息後，曾俊欣再提拍進行雙打賽事。

曾俊欣是因這一站賽事雙打有選手賽前退賽，而遞補進雙打會內賽，首輪就碰上大會第4種子，首盤曾俊欣和搭擋先讓出，不過第二盤兩人兩度破了對手發球、進而扳平盤數，關鍵搶十局曾俊欣組合曾9比8率先出現賽末點，可惜連續3個發球分被對手拿下分數，儘管救回過1個對手的賽末點，最終還是無緣勝利。