ATP巡迴賽250等級韓國首爾男網公開賽，寶島兩位好手曾俊欣、吳東霖都晉級到單打會內賽，是台灣男子選手暌違8年半再度於同一站ATP賽事有兩位好手晉級會內賽，首輪32強賽曾俊欣首盤6比4收下，不過對手在第二盤一開始就宣布傷退，讓曾俊欣晉級下一輪；吳東霖則是面對世界前50名內的美國選手布魯克斯比（Jenson Brooksby），奮戰三盤以6比7（5）、6比3、0比6落敗。

目前世界排名第88的曾俊欣，直接獲得會內賽門票，首輪面對世界排名第105的澳洲選手歐康納（Christopher O'Connell），前段曾俊欣和對手在自己的發球局比較不穩，各兩次遭破發，不過兩人隨著比賽進行也更進入狀況，而歐康納期間出現傷勢，曾申請傷停，曾俊欣在該盤第9局再度破發取得優勢，6比4先收下一盤。

歐康納的傷勢在第二盤未見好轉，只發1球就宣佈退賽，讓曾俊欣晉級16強，下一輪對陣世界排名第222的美國選手柯瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），是雙方第一次交手。

世界排名第212的吳東霖從會外賽努力，會內賽首輪面對大會第8種子布魯克斯比，首盤吳東霖錯過3個盤末點，堅持到搶七局才讓出，第二盤6比3扳回一城，決勝盤吳東霖發球都遭破發，無奈吞下「貝果」，ATP會內賽首勝還得再等等，不過奮戰接近2個半小時、打滿三盤才飲恨，仍展現競爭力。