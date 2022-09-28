台灣游泳女將鄧羽彣自律訓練日游2萬公尺，日前參加烏茲別克亞洲錦標賽，在2022亞洲公開水域錦標賽女子組10公里賽事，以2小時7分27秒摘金。市議員陳宜28日於議會質詢時表示，基隆女兒為國爭光，基隆人與有榮焉；基隆市長林右昌允諾，待選手返國接見。

鄧羽彣赴烏茲別克參加亞洲公開水域錦標賽，於5公里項目以些微成績落敗，但在10公里項目游出2小時07分27秒成績順利奪金，也是台灣在公開水域亞錦賽首度摘金。

鄧羽彣被喻為天才型選手，但背後其實付出許多心血。她的教練蘇裕欽曾表示，鄧羽彣從小學四年級加入中興國小泳隊訓練，本身自律甚嚴，自從投入訓練後，整整10年皆謹守紀律並聽從教練指示，按表操課。

去年全國運動會，鄧羽彣在公開水域5公里、7.5公里及10公里都奪下金牌，1500公尺自由式更打破大會紀錄。她當時受訪表示，因疫情影響游泳池關閉，當時只能將訓練場地移到海邊，常被水母攻擊，等到游泳池開放後，每天2趟9000公尺訓練。

陳宜今日質詢時表示，鄧羽彣是基隆女兒，為台灣爭光，是基隆之光，但據聞明年全國運動會不再有公開水域游泳的項目，請市長爭取。她進一步指出，選手有光榮表現，往往付出很大心力，尤其是教練、團隊和家人，台上3分鐘，台下10年功，希望市長能迎接選手、教練凱旋歸國。

對此，林右昌說，可以反映爭取，但基隆不是主辦的縣市，如果是主辦城市會更有力，不過，他仍會積極向教育部爭取，也非常樂意接見選手，屆時再請議員陪同。