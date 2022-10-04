ATP巡迴賽500等級東京網球公開賽，寶島好手曾俊欣會內賽首場就是硬仗，面對今年溫布頓男單亞軍、澳洲好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios），曾俊欣3比6、1比6敗下陣來、無緣晉級，賽後曾俊欣表示，發球和對手相比有很大進步空間，不過在底線對峙上，自己仍佔較多優勢。

此役曾俊欣首盤發揮還算不錯，雖被破一個發球局，但也漂亮救回2個盤末點，並連續發出「愛司球」保發，第二盤則在基瑞歐斯強勢的發球下較難突破，也陷入劣勢。

賽後曾俊欣分析表現：「整體在發球上面跟對手相比，還有很大的進步空間，但在底線進入到對峙的時候，其實我佔優勢比較多。只是對手在發球局幾乎沒給我太多的機會進入到抽球，而我自己被破的發球局其實都有機會拿下，無奈當下幾個決定有點猶豫、錯失機會。」

曾俊欣並說，這場比賽也讓他知道世界最頂尖選手的實力在哪裡，他相信之後一定可以越來越適應他們的速度，甚至超越他們。