林志玲2019年與日本「放浪兄弟」（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA）結婚，婚後幾乎把重心投入家庭的她，也隨夫定居在日本，近日才悄悄帶著寶貝兒子返台，一家三口也將在台灣Long Stay，而她今年推出正能量語錄《心玲小語》與首部文字書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》後，又帶來最新的「2023志玲姊姊慈善年曆」，與知名漫畫家阿推老師合作，結合創意插畫引領全民一起創作，希望在動盪不安的後疫情時代，帶著大家一起尋找讓自己身心快樂的元素。

林志玲提到這本年曆，希望能邀請所有人一起參與創作，「靜下心來著色，是和自己對話的過程，2023年，我們都需要療癒一下自己。每個月收獲一個快樂的能力」，她也常說「快樂不是一種性格，而是一種能力」，每個月把快樂填滿，讓快樂的方式存到自己心中，你將擁有快樂的能力。年曆中的每個月份，都有一個快樂的能量，包括學習愛自己、珍惜家人與朋友，或者讓自己永保赤子之心，也可能是不斷充實自我、懂得分享、告訴自己勇於作夢，只要細細品味生活中、細節中俯拾即是的小確幸，每天每月將累積成巨大的快樂能量，你就是創造快樂的超能力者。

林志玲大秀美背。（志玲姊姊慈善基金會提供）

這次特別邀請阿推老師，透過奇幻創意、筆觸細膩的插畫線條，量身創造一個「Chiling x Push奇幻遊樂世界」。結合志玲姊姊慈善基金會所支持的兒童藝術治療形式，以充滿想像力的奇幻畫面融入林志玲的正向能量元素，讓慈善年曆不僅僅只有行事曆的功能，而是本可以讓大家彩繪屬於你自己快樂的療癒畫冊。當生活的壓力讓你喘不過氣來時，拿起畫筆塗鴉抒發心情，希望林志玲的奇幻遊樂世界能帶給大家心靈上的療癒。只要有愛，時時刻刻都能感受快樂。新的一年，讓我們用愛療癒心靈、從心獲得力量。

林志玲穿上透視裝展現好身材。（志玲姊姊慈善基金會提供）

2023志玲姊姊慈善年曆將在明（6日）中午11點起開始預購，詳情請上志玲姊姊基金會臉書或官網查詢。