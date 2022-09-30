日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）在2019年與林志玲結婚，夫妻倆婚後長住在日本，並在今年除夕宣布喜獲麟兒，近日疫情逐漸趨緩，隨著邊境管制措施逐步鬆綁，林志玲日前已悄悄返台，還將在下周日出席新書《剛剛好的優雅──志玲姊姊修養之道》簽書會，據悉，AKIRA也將要來台定居，陪伴老婆小孩。

AKIRA的經紀人今（30日）透露，因為他接下來1年團體活動較少，多了不少自己的時間，寵妻的AKIRA，也覺得長期以來幾乎都是志玲姊姊配合他在日本居住，因此就想說換自己飛來台灣陪伴家人，只要有空就都會待在台灣，有工作再飛回日本，目前也有陸續在洽談一些在台灣的工作。而金馬影展今曝光的12部亞洲片單中，也包含了AKIRA參演的日片《最後的武士》，至於11月是否機會看到他來參加金馬？經紀人表示「他當時有工作在日本，目前也尚未收到邀約」。