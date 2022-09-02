國旅補助9月初結束，觀光飯店住房率將下滑，在雙北地區擁有7家飯店的凱撒飯店連鎖提早布局市場，宣布旗下之台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店推出長住優惠，包月每日最低只要1,000元起，搶進租屋市場，為住房率打底。

受惠國旅補助加持，暑假期間凱撒飯店連鎖旗下知名渡假飯店：墾丁凱撒大飯店、台東&台南趣淘漫旅住房率高達9成，而位於雙北地區的7家飯店：台北凱達、板橋凱撒、新板希爾頓等，亦有7成左右的住房率。惟進入9月暑假結束加上國旅補助截止，撒飯店連鎖決定推出長住房案立守住房率。

一般台北市租屋行情若是交通方便且有管理員的套房動輒2~3萬元以上，而外加的水電、網路又不停地漲價，找到理想的租屋並不容易。但在飯店水電無限供應，冷氣開24小時、天天泡澡也不心疼，還可以使用健身房、泳池等公共設施，更有專人打掃跟飯店貼心服務，生活品質大大升級。位於台北車站對面的台北凱撒大飯店溫馨舒適的北歐風精緻客房，包月30天每日只要1,000元，位於萬華車站旁的台北凱達大飯店擁有三種不同風格之精緻客房，充滿簡潔的自由美感，包月30天每日僅1,500元。位於小巨蛋捷運站附近的阿樹國際旅店融入大自然樹木設計理念，都市叢林風讓身心靈倍感放鬆，豪華雙人房包月30天每日2,600元。來飯店包月可以像家一般的舒適，讓生活更顯品味與質感，也可以是個人辦公室，讓工作更加安心有效率。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，9月後凱撒飯店連鎖旗下三家飯店推出長住優惠提供租屋族多一種選擇，也為住房率打底，此外，不另做其他促銷與同業削價競爭。預計將規劃與不同產業合作之具有話題性之住房專案，或是結合在地推廣，讓民眾有不一樣的體驗。