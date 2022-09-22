北市警內湖分局文德派出所昨日傍晚接獲報案，指民進黨台北市長候選人陳時中在民權東路6段190巷內的選舉競選布條，遭人惡意以菸頭燒穿陳時中肖像的鼻孔、耳朵，警方積極展開偵辦，22日循線將57歲韓姓男子通知到案，韓男坦承因等人無聊才惡作劇，訊後，被依毀損罪嫌送辦。

警方獲報第一時間趕赴現場，經擴大調閱周邊監錄影像，以車追人、逐一過濾後，鎖定韓男身分。家住桃園市的韓男到案後表示，昨日他開車載朋友北上，在等朋友回到車上期間，他無聊下車抽菸，看到陳時中與市議員候選人合照的競選布條，覺得一時好玩才拿菸頭燒穿布條，否認有特殊目的及政治傾向。

警方強調，選舉期間務必平和理性，任何挑戰公權力的行為，警方都將嚴正偵辦，絕不寬待。同時會加強各黨部及競選布條懸掛處所巡守密度，以維護治安。

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