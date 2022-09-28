民進黨台北市長參選人陳時中日前批評國民黨台北市長參選人蔣萬安缺乏行政經驗。蔣萬安今天反擊稱，台中市長盧秀燕及副總統賴清德擔任台南市長之前都是立法委員，前總統陳水扁擔任台北市長前也是立委，難道陳時中在質疑陳水扁嗎？

蔣萬安說，雖然他跟陳水扁的意識形態完全不同，但是陳當時參選台北市長、後來擔任台北市長之前也是立法委員，這是不分黨派，包括盧秀燕市長在擔任台中市長前也是立法委員，賴清德擔任台南市長以前也是立法委員。

蔣萬安強調，今天如果陳時中批評他之前只擔任立法委員，沒辦法擔任縣市首長，難道他在質疑陳水扁那時候嗎？

他說，這也是世界趨勢，包括現在國際間很多城市的市長也非常年輕，不管是過去他在美國待過的舊金山，當時市長37歲，或是現在洛杉磯市長也非常年輕僅40多歲，不分黨派、世界趨勢，台北市過去也有陳水扁的例子，都表示有好的國會議員經驗，也可以在市政上有亮眼的表現。