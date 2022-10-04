民進黨台北市長參選人陳時中昨接受專訪表示，台北市長柯文哲舉辦雙城論壇，無為又害國家，首都市長對共機擾台不在乎，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受訪怒批，無為的不是台北市政府，當中共飛機穿越、飛彈打過來，中央有何作為，尤其是陳時中部長有什麼作為？

黃珊珊今上午出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，受訪時被問及陳時中嗆柯文哲「無為又害國家」，黃珊珊回嗆，無為的應該不是台北市政府，當中共飛機穿越、飛彈打過來，中央完全不在乎，直到日本通知，台灣人民才知道飛彈穿越台灣上空。

黃強調，不管有沒有雙城論壇這個溝通管道，中央政府才是最不在乎的人，台北市政府在乎的是台北市民的安全，這個國家的安全，黃要陳時中不用講別人，先自己解釋一下，兩岸之間的關係，飛彈打過來民進黨有沒有什麼作為，尤其是陳時中部長有什麼作為？