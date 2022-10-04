民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時竟脫口說出「台北是疫情的開始」，失言引起外界譁然。因此近日就有一份最新的民調指出，對於賴清德致詞時失言，有89％的民眾認為「會更減少陳時中選票」，僅有8％的民眾認為「不影響陳時中選情」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》3日對於「賴清德替陳時中站台時說，『台北市是疫情的開始』」進行了網路民調，截至3日23時，已有11000人進行投票，有89％的民眾認為「賴清德失言，會更減少陳時中選票」、有8％的民眾認為「賴清德講事實，不影響陳時中選情」、有2％的民眾認為「沒意見」、也有1％的民眾認為「是其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「賴清德失言只是部分，嚴格講起來！疫情的破口是在民進黨內及行政院各個人員！」、「陳時中簡直是請鬼拿藥單了，穩啦！」、「是講給塔綠班聽的吧！」、「本來就沒什麼票了，何來的影響」、「應該是說實話，但會被蔡英文撿到槍，2024變數增加」、「台北市民如果同意台北是疫情的開始，那就投給陳時中吧」。