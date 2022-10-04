在民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會中，副總統賴清德（左）拉起陳時中（右）的手高呼口號。（姚志平攝）

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部於1日舉行成立大會，有認為陳時中對賴清德和蘇貞昌冷熱兩樣情。對此，陳時中回應大家都太會看圖說故事，但也坦承沒有致電給賴清德，是由競總發邀請函。前立委郭正亮認為，怎麼可以對外公開講沒有親自打電話給賴清德？這表示陳時中心理認知是蔡英文會介意，這個問題大了！

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部於1日舉行成立大會，眼尖民眾發現陳時中對賴清德和蘇貞昌冷熱兩樣情。陳時中接受媒體採訪時直言，當然沒有，大家都太會看圖說故事，基本上兩位都是他的長官，都是有政府會做事團隊。

媒體接著問，「有致電給賴清德嗎？」陳時中一開始沒聽清楚僅回「蛤？」記者再問一次「有致電賴清德邀請他嗎？」陳時中坦言，「沒有，我們這是由競總這邊來發邀請函」。

前立委郭正亮今（3）日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，通常競總成立的主賓，本人一定是打電話，不可能特別去否認，這太奇怪了！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮說，這凸顯出陳時中不擅於處理高層政治，這種話不能檯面講，怎麼可以對外公開講沒有親自打電話給賴清德？應該當場感謝大家都到，私底下再去跟蔡英文報告說沒有打電話給賴。而陳時中公開說沒有，表示他心理認知是蔡英文會介意，這個問題大了！