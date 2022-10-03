台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會在2日晚間8時許進行中時，一名49歲男子用餐到一半突然昏倒，送醫後不治。不過當時無黨籍台北市長參選人黃珊珊正好抵達會場，沿桌拜票，支持者高喊凍蒜，之後更上台致詞，現場就有民眾抱怨「台下在急救，台上在造勢」，對此黃珊珊今受訪表示，尊重主辦單位安排，也有派員前往醫院慰問。

台北市環南綜合市場攤商昨舉辦聯誼晚會，結果一名49歲程姓男子，用餐到一半突然昏倒，幸好現場有具備護理師執照的里長參選人洪佳君，盡速替男子做CPR，而就在這個危急的時刻，黃珊珊也剛好走進會場，正在會場另一頭逐桌拜票，喊著「凍蒜」。而男子被送上救護車時，黃珊珊人正在舞台上造勢，也讓現場民眾抱怨，「台下在急救，台上在造勢」。

黃珊珊今上午前往萬華區愛愛日照中心發表長者照護政策記者會，會後受訪表示，自己到場有知道這件事，但尊重主辦單位安排，後來知道狀況後，有派副發言人前往醫院慰問，了解狀況。黃表示，現場人非常多，因此也不知道支持者當時有喊凍蒜的狀況，當時主辦單位也都有在做相關處理，對於此事感到非常遺憾。