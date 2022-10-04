台北市松山區慈祐宮今天舉行「天上聖母重陽飛昇1035周年」活動，台北市長柯文哲未列公開行程，到場致詞及頒發感謝狀，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊全程緊跟，引發行政不中立疑慮，藍綠議員同聲批評，認為柯文哲在市政行程中偷渡選舉行程很不應該。

黃珊珊和國民黨籍台北市長參選人蔣萬安今天參加慈祐宮活動，兩人同場不同台，抵達時間不同，而柯文哲該活動排定為不公開行程，柯文哲致詞、頒發感謝狀時黃珊珊都在旁邊，最後大合照時柯文哲身旁有民政局長藍世聰、擔任糾儀官的消防局長吳俊鴻，黃珊珊和民眾黨市議員參選人楊寶楨也參與合影。

國民黨台北市議員秦慧珠在會場外受訪表示，自己有收到慈祐宮正式邀請函，上面有按時間排行程，她在報到時間到，發現流程被打亂，柯文哲已經在台上致詞，彷彿個人專場，柯文哲插隊打亂流程，不尊重主人也不尊重其他來賓。

秦慧珠說，既然慈祐宮接受，她也無話可說，但柯文哲連參拜都有特權，這樣的行徑很不應該，市長當來賓，卻偷渡市長和議員參選人，合照時身邊有市府局處現任官員，這樣的組合很怪，在上班時間用市政行程偷渡選舉行程，她不以為然。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）4日前往社子島參拜坤天亭中壇元帥（三太子），恭祝聖誕千秋，並尋求支持讓他順利當選，為人民服務。（鄧博仁攝）

民進黨台北市議員洪健益則批評，柯文哲行政不中立，在政策、行程和資源上頻頻「偷渡」黃珊珊，終究會被民眾看破手腳，希望選舉回歸正常化，柯文哲不要老是偷雞摸狗，遮遮掩掩地幫黃珊珊，要就大方公開地幫，不要怕大家說話又想2024選總統。

洪健益也對黃珊珊喊話，「柯文哲是真心對妳嗎？」之前謠傳國民黨和民眾黨要在新竹台北合作，「虹安換萬安」，黃珊珊要小心，必要時要脫離柯文哲魔掌去找自己的票。