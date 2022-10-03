《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹在今年農曆年後，曾與台北市長柯文哲見面謀職，被外界質疑「心根本不在新竹」，對此，柯文哲證實，是2021年的1月3日不是今年，當時他和副市長黃珊珊曾和沈碰面，柯強調，不要選舉選到最後大家都不能當朋友。至於見面討論什麼，柯文哲說，那是人家的隱私。

沈慧虹將針對吳子嘉對他的不實指控、杜撰資訊提告，還稱民眾黨新竹市長參選人高虹安利用吳子嘉這類的名嘴、打手，去創造新聞跟謠言；對此，柯文哲直言，這麼久他跟黃珊珊也沒有說什麼，而是柯建銘爆料，丟一個餌上來，大家就會開始去查。

柯文哲說，每天在外面，有隨行隨扈、司機等人元，時間久了消息很難不傳出去，也會跟朋友聊天，如果老柯（柯建銘）沒有講，他跟黃珊珊從來沒說出來過。

柯文哲說，上周六他在上廁所，接到黃暐瀚電話後，回家就去查行事曆，發現是去年跟沈慧虹見面，不是今年，故事就是這樣；柯說，沈那時候也沒有要選舉，大家也認識，到底討論什麼？這也是人家的隱私權，結論就是有見過面。