無黨籍台北市長候選人黃珊珊再度呼籲舉辦政策公開辯論會。民進黨台北市長候選人陳時中今天回應，很多人誤以為在公共政策裡面逞口舌之快，「講贏就是贏」，但他認為「講贏不是贏」「做贏才是贏」。

黃珊珊8月29日正式登記參選時，就已公開向對手下戰帖，要求每周舉辦一場政策公開辯論會，日前又再度呼籲趕快辯論，陳時中今天參訪兒童體能操運動館，會後回應媒體詢問表示，辯論是一種形容詞，應該就是說，在競選期間，有機會讓候選人把理念相關的講清楚。

他要大家去看看他寫的《溫暖的魄力》那本書，那是他以前從事公共事務的一個心得，在書中他寫說「辯贏不是贏」。他強調，很多人誤以為在公共政策裡面，大家逞口舌之快，以為「說贏就是贏」，但其實不是，「說贏不是贏」「做贏才是贏」。

黃珊珊日前批對手蔣萬安教育政策抄襲，蔣萬安競選辦反嗆黃珊珊是「讀稿機」且抄襲政見。黃珊珊反問「好像讀稿機不是我吧？」要求趕快公開辯論，就知道誰是讀稿機。

媒體詢問對黃蔣兩人互批「讀稿機」的看法，陳時中笑稱，「不會吧！他們兩位的口才都很好。」