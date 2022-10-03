台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現「三腳督」戰局。資深媒體人董智森預測表示，最後一定是蔣萬安和陳時中在力拚，也就是藍綠對決。

董智森2日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，民進黨的基本盤比以前強，多了很多年輕選票，可是這些人都是流動的，讓陳時中的民調在3個參選人中變得比較差，這就是陳時中最大的危機。民進黨強拉黃珊珊，去拉蔣萬安的選票，可是在這波選舉中發現，黃珊珊拉了蔣萬安很多選票，也拉了陳時中很多選票，尤其是年輕選票。年輕選票本來是民進黨在全國所有選舉致勝的主要武器，目前對陳時中不是很有利。

董智森接著指出，很多人講陳時中會不會被棄保，當年民進黨台北市長候選人姚文智被棄保得不是很乾淨，還有24萬票。陳時中當然知道他自己的仇恨值，所以他的選法不一樣了，像他在競選總部成立時，他也自我解嘲，說他喜歡唱歌，讓大家想起他喜歡唱歌、喝紅酒，以後他的動作會慢慢柔軟化，綠營裡有人擅長於選舉，會讓問題慢慢化解。

董智森甚至預測說，他保證最後一定是蔣萬安和陳時中在力拚，也就是藍綠對決。