台北市長選戰，不僅創下史上最多參選人紀錄，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊「三腳督」戰況成為全台焦點，參選人也紛紛端出政見牛肉，搶攻各族群票源。入口網站「Yahoo奇摩」9月27日起針對「台北市長參選人誰的整體表現較出色？」進行網路民調，截至10月2日晚上10點，已有逾3.27萬名網友投票，蔣萬安以45.7%領先黃珊珊的34.6%、陳時中的11.2%。

「Yahoo奇摩」9月27日起針對「台北市長參選人誰的整體表現較出色？」進行網路民調，截至10月2日晚上10點，已有逾3.27萬名網友投票，蔣萬安以45.7%領先，黃珊珊則以34.6%暫居第二，陳時中為11.2%排名第三，另外，選「其他的」則有1.5%，7.0%表示不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「你認為參選人的哪項政見最吸引你？」，有38.0%的網友認為蔣萬安的「長照三箭」政見最吸睛，「元宇宙防災」則獲5.3%支持；黃珊珊「未來宅」政見有19.0%認同，「台北右岸」則有8.6%認同；陳時中「士林北投路網計畫」獲5.8%支持，「公廁三寶」也有5.3%支持；而選「其他的」有3.6%，14.4%表示不知道／沒意見。

蔣萬安提出的「長照三箭」，包括在6個月內在北市聯醫系統增加500張長期照護床位，將私人機構納入補助，以及每月補助需遠距救援設備的長者。