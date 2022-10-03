前新竹市長林智堅在「縣市長施政滿意度調查」中獲五星市長四連霸，但是因論文抄襲而退選桃園市長。根據《美麗島電子報》針對前任市長林智堅7年多的整體施政表現打分數，調查顯示27.3%新竹市民的評分低於59分，給予及格的有72.7%，平均分數為65.3分。

根據《美麗島電子報》針對新竹市民眾「如果要對前任市長林智堅7年多的整體施政表現打分數，以0分到100分來講，60分算及格，您對林智堅過去擔任新竹市長的表現會打幾分」調查顯示，有27.3%新竹市民評分低於59分，給予及格的有72.7%。其中60至79分的有37.9%、80分以上有34.8%，平均分數為65.3分，而且由評分的統計分布可見中位數為70分，至於眾數則是60分。

經由交叉分析，新竹市各群民眾對林智堅施政表現評分︰評分超過70分的有國小以下學歷的70.6分、泛綠民眾77.1分、沈慧虹支持者81.6分。但是對林智堅施政表現評分不及格的有泛藍民眾55.1分、林耕仁支持者58.2分、高虹安支持者59.7分。

該民調是針對新竹市年滿20歲的民眾，在9月19日至9月20日進行調查。由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1069人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。