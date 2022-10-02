前新竹市長林智堅1日在為黨籍市議員候選人楊玲宜站台時首度公開回應民眾黨新竹市長候選人高虹安的歧視發言，林智堅表示，他為這次的選舉一連串的風暴感到憂心，大家都不講政見，也不說地方願景與規畫，反而透過網軍謾罵讓選舉失焦。對此，藥師林士峰今（2）日就在臉書上表示「林智堅鐵了心，想靠撲天蓋地的抹黑，硬想把高虹安拉下」，引發討論。

林士峰在臉書上表示，前新竹市長林智堅說「為這次選舉前一連串的風暴感到憂心，因為看不見參選人政見發表」，這讓林士峰直言「智堅市長，你這樣講你的副市長沈慧虹，會不會感到壓力？」林士峰坦言，如果是高虹安市長候選人的政見，我想，這張圖應該寫的很清楚，夠打臉你的看不到政見說。

林士峰更隨文附上圖片，只見圖片中秀出了高虹安的政見，分別有「教育文化」、「宜居永續」、「世代共融」、「都市發展」、「經濟繁榮」、「交通暢行」、「開放對話」，林士峰更酸林智堅「難道您在擔心你的12億天堂路棒球場被調查，所以鐵了心，想靠撲天蓋地的抹黑，硬想把高虹安拉下」，林士峰最後更說，「自己陣營的候選人沈慧虹又不爭氣只好靠泥巴戰，憑自身陣營比別人高的基本盤意圖當選」。