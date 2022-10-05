為避免「吳寶春條款」被濫用，教育部長潘文忠今天表示，將要求大學嚴格審查使用此條款入學人士的資格，他們入學後指導教授也要在後續入學及論文寫作負起把關責任。他同時透露，前新竹市長林智堅已對中華大學論文案向教育部提出訴願。

世界級麵包師傅吳寶春在2013年時因為無法以國中畢業學歷進入政大、中山等大學的高階管理碩士在職專班（EMBA），引發社會關注。在外界壓力下，教育部訂出「吳寶春條款」，讓「專業領域具卓越成就表現」的人，也可報考碩士班。

不過「吳寶春」條款出現後，吳寶春本人並未使用，他最後是去新加坡進修，取得新加坡國立大學商學院亞太EMBA學程獲工商管理碩士學位。

近年「吳寶春條款」被濫用，南投縣議會議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2016年6月就取得亞洲大學碩專班的碩士學位，他當時入學就是引用「吳寶春條款」。

潘文忠今天到立法院教育及文委員會進行業務報告，對於「吳寶春條款」使用狀況，他表示，過去有些專業人士因為學歷限制而無法升學，教育部因此在2013年提出大學同等學歷條款（「吳寶春」條款）。

潘文忠說，這個同等學歷條款原本設計上就是要大學審查適用者的資格，先透過校外專家人士進行審查，再送至校內招生委員會討論，讓專業人士有機會讀碩士班，但大學也要嚴格把關。

對於「吳寶春條款」被濫用，潘文忠說，以這樣條款入學的，指導教授應該負起責任，來做有關論文品質的把關。教育部會持續請各大學，能夠謹守相關規範，也確保論文品質。

潘文忠也透露，林智堅除了在台大論文案提出訴願，9月23日也對中華大學論文後提出訴願，為教育部會依循訴願相關辦理的程序跟規範，來進行審議。