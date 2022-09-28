民進黨台北市長候選人陳時中日前跑行程時，稱全民防疫做得很成功，但還是有人攻擊他防疫做不好。國民黨立委賴士葆指出，陳時中從不檢討，與社會觀感落差太大，難怪前總統陳水扁曾說，陳時中是踩著萬具屍體進軍北市府。

賴士葆日前在臉書表示，陳時中說選戰應回歸正軌，但他認為在公共議題上，陳時中的防疫政策本就該受公評、受監督，不過陳時中自我感覺良好到完美的地步，與社會觀感落差太大，永遠在不同的平行時空，完全沒有交集。

「陳水扁曾說，陳時中踩著萬具屍體拾級而上要進軍台北市政府，那就是很多人的心聲！」賴士葆指出，陳時中從不檢討，甚至認為有關係又有什麼關係，但如今日本開放旅遊，打高端疫苗的人不被承認，這些自費採檢PCR的帳，都應該要算在陳時中身上。

賴士葆說，疫苗採購封存30年，立委只看得到關鍵數字被塗黑的資料，就是他不受監督的傲慢，若陳時中當選，是否所有資料都要封存30年，民眾只能聽他不知所云的說：「資料保存愈久，真相就保留愈久？」