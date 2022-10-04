民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左起）、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍及基隆市長參選人蔡適應4日首度合體同框，發表大首都圈政見。（李奇叡攝）

民進黨台北市長參選人陳時中昨接受媒體專訪稱，台北市長柯文哲辦雙城論壇無為又害國家，首都市長對共機擾台不在乎，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。他今天再補槍，強調兩岸論壇舉辦時機傳達錯誤的訊息，當然要指出來。

陳時中表示，在共軍繞台、威脅台灣時，議會也做出決議，對這個事情表達不同意見，但台北市府仍堅持要辦兩岸論壇，就好像被威脅仍選擇開會，那國際友人會怎麼看這件事，是台灣不在乎中共的威脅，或者是說武力的威脅，大家認為是應當的。

陳時中強調，這傳達錯誤的訊息，讓國際的友人誤判形勢，以為台灣對於共軍繞台、武力威脅是歡迎的，傳達這種錯誤訊息對台灣的安全會造成很大的影響，不能不謹慎，他當然要指出來，全民都要注意這件事情，他不能讓這事情重演，對台灣的國防、戰力、心防都會產生很多影響。

陳時中說，前陣子他講過，這場選舉漸漸偏離主軸，走向抹黑的一個方式，他強調，從來沒有講過說要給對岸丟石頭，也沒有想說要給對岸難看，但要有價值才辦。