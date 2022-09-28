資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的昔日緋聞，也讓選舉聚焦至藍綠對決。針對媒體聲量被邊緣化，無黨籍參選人黃珊珊說，「壞的聲量不要也罷」；至於有民調支持度超車陳時中、直追蔣萬安，黃說，台北市民非常厭惡互潑髒水的行為，「大家還是想知道未來的市長想帶給台北市什麼？難道是這些髒水？」

黃珊珊今上午舉行「前瞻教育」政見記者會，被問及周玉蔻事件，讓藍綠聲量聚焦，自己的聲量反而被邊緣化，黃珊珊表示，我覺得不用這種聲量比較好。而昨日周玉蔻於主持的政論節目聲淚俱下，喊冤遭抹黃，黃珊珊不屑表示，周玉蔻的新聞實在不值得回應，當她傷害別人的時候，有想過別人也會聲淚俱下嗎？這個社會的標準是在的，道德的標準是有一條線的，「自己踩了這條線，不要作賊喊抓賊。」

黃珊珊表示，周玉蔻現在只是被移頻，如果NCC以前會因為這些行為就關掉電視台，那現在的標準到底是什麼？以前要黨政軍退出媒體，現在黨政軍沒有退出媒體，大家還把手伸進去，發生事情也假裝沒看見？我覺得標準是在的，回到同個標準就好。

而被問及周玉蔻事件影響民調，民進黨籍參選人陳時中淪為支持度第三名，黃珊珊則表示，每個民調都值得參考，正因為最近的紛擾，台北市民其實非常厭惡藍綠互潑髒水的行為，對整個選舉來說，這樣的方式其實是反效果。

黃珊珊強調，未來的台北市長，想要帶給台北市什麼？難道是這些髒水？所以民調的起伏很正常，民調上升也很高興，但還是要回到非常戰戰兢兢的，要知道市民要的是什麼，「而不是每天只顧聲量，壞的聲量不要也罷。」