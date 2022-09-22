蔡政府採購疫苗被質疑買貴，民進黨台北市長參選人陳時中嗆，還好沒有聽國民黨主席朱立倫的話「再貴都要買」。對此，朱立倫痛批，民進黨政府疫苗買得比其他國家貴，現在掩蓋事實還要怪別人，陳時中浪費公帑、推卸責任，造成嚴重疫情，「這樣的人還想選台北市長？」

朱立倫表示，為什麼高端疫苗可以比Novavax還貴？這是全民不能夠了解的，為什麼不聽國民黨的話？為什麼我國疫苗買的比先進國家還慢、買比人家貴，還想要怪別人，買高端浪費這麼多，這些都要徹查清楚，還要掩蓋事實。

「這樣的人還想選台北市長？」朱立倫痛批，陳時中浪費公帑、推卸責任，造成疫情這麼嚴重的影響，這種人他相信台北市民看得很清楚。

對於張善政、高虹安都深陷抄襲爭議，朱立倫直言，民進黨自己犯錯不知反省檢討，還用烏賊戰、亂抹黑造謠方式，這是全民不能接受的；學術論文尊重學術單位是唯一的方法，打張善政太扯，根本是張飛打岳飛，張善政是史丹佛大學碩士、康乃爾大學博士，是學霸中的學霸，也沒人可挑惕他的論文和學術問題。

朱立倫認為，張善政早期在宏碁工作，是宏碁去承接農委會的案子，張作為副總帶領專案經理等18人所做的研究計畫，請問，有一塊錢進張善政的口袋嗎？沒有，這是張善政寫的嗎？也不是。如果要用同樣的標準來評斷，農委會主委陳吉仲自己最好準備好。

此外，對於張善政輔選幹部退出群組？朱立倫強調，這是空穴來風、造謠生事、見縫插針，根本沒有這回事，綠營或某些媒體還要製造這樣的紛擾，只有一個目的，就是破壞國民黨的團結，但國民黨現在桃園非常的團結。