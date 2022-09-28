國民黨主席朱立倫（前左）力挺雲林縣長張麗善（前右）連任，南下雲林授戰旗。（張朝欣攝）

尋求連任的雲林縣長張麗善，28日晚上在斗南鎮田徑場舉辦競選後援會成立大會，由國民黨主席朱立倫授戰旗給張麗善，朱強調張是媽媽縣長，無私為大家打拚，一定要讓張連任讓雲林大發展；張則抨擊不到1個月，蔡總統已來雲林5次了，聽說連續要來20次，各位聽到總統要來會不會怕？台下支持者大喊「不會」、「縣長加油」。

朱立倫表示，張麗善是全台第1名、最優秀的縣長，請大家要讓張繼續連任，4年前他陪張在雲林拜票，當時選情很困難，但張用決心、打拚、勤快，得到大家的認同，這4年來，大家可以見證，張就像雲林的大家長，面對財政困難還可想辦法還債，過去縣長欠很多，張還了68億元，非常不簡單。

朱立倫說，雲林很多人年輕人出外到其他縣市工作，張麗善便用心照顧老人家與下一代，讓年輕人無後顧之憂，這樣的好縣長大家一定要珍惜，要讓張繼續服務4年，8年一定可以讓雲林更好，剩下不到60天就要投票了，張要忙縣政，所以大家要當張的分身拉票。

張麗善指出，年底選舉登記截止至今還不到1個月，蔡總統已來雲林5次了，聽說連續要來20次，各位聽到總統要來，大家會不會怕？台下支持者大喊「不會」、「縣長加油」、「一定會贏」。張接著說朱主席跑遍全台每個縣市，來到雲林給她無限的鼓勵，請大家給主席熱烈的掌聲。

張麗善說，上次她選舉失利，朱當時當黨主席，看她很失意，付予她1個責任，要她當不分區立委服務大家，以後再回去為雲林鄉親服務，所以她很珍惜感恩，鄉親沒有放棄她，讓她能夠走到今天，為了報答大家，她1天當3天用，就是希望快速翻轉雲林。