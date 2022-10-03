國民黨主席朱立倫今於國民黨中央黨部會見德國國會友台小組，晚間也親自出席德國在台協會舉辦的「德國統一紀念日慶祝晚會」。德國友台小組關注美國眾議院議長裴洛西訪台後續效應，朱立倫說，大陸此次圍台軍演是反應過度，兩岸必須互相對話。

德國國會友台小組主席魏爾胥議員(Klaus-Peter Willsch)率團訪台。德國在台協會(German Institute Taipei GIT)處長許佑格博士(Dr. Jörg Polster)、政治主任何峰(Andreas Hofem)陪同會見國民黨，雙方就兩岸關係、能源政策、居住政策等議題，進行充分交流與互動。

德國國會友台小組訪團關心國民黨對於裴洛西訪台的看法，朱強調，國民黨執政時期，各國國會議員訪團便時常來台交流訪問，其中也包含時任美國眾議院議長金瑞契，外國友人來訪是民主的常態，大陸此次圍台軍演是反應過度。

朱立倫表示，北京應了解，針對台灣強硬的軍事演習只會造成反效果，傷害兩岸人民之間感情、無益於促進兩岸和平穩定。國民黨相信兩岸必須互相對話，也呼籲執政黨應和陸方保持暢通的溝通管道。

朱立倫說，國民黨採取「國防」(defence)、「對話」(dialogue)並行的2D戰略，與對岸維持溝通同時鞏固國防戰力，以捍衛我國的民主自由價值，且兩岸經貿關係非常密切，我國不應放棄任何與對岸溝通的機會。

雙方也針對全球氣候變遷、能源政策、居住政策交換意見。朱提到，我國應致力於減少石化能源以應對氣候變遷挑戰，而民進黨政府僅主張2025非核家園目標，卻沒有配套措施，使國家陷入缺電危機也影響經濟發展。