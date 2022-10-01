《鏡電視》前董事長裴偉錄音檔流出，行政院長蘇貞昌卻說不必查，不用啟動司法，外界擔心未來大家都可以用總統和院長名號來招搖撞騙；對此，國民黨主席朱立倫說，真是不可思議，院長跟總統兩人涉及關說、國家級弊案，竟敢在國會當中說不必查，他是在暗示或明示這些檢調單位嗎？

朱立倫說，應該先成立「特別調查委員會」，由這些看不過去有正義感的國會委員匯集起來，只要有證據，蘇貞昌就應該下台。

朱立倫批評，其實每天看到這些綠媒掌控媒體，這樣惡意操作，就可以知道台灣已經不是一個媒體自由的社會，只有綠營掌控的媒體環境。