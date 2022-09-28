在野立委接連爆料鏡電視開台，府院高層涉施壓國家通訊傳播委員會（NCC）。國民黨主席朱立倫今天在中常會上呼籲，立法院應成立特別調查委員會，結合立委、學者專家、前NCC官員與司法界人士共同調查，把真相找出來。（周志豪攝）

在野立委接連爆料鏡電視開台，府院高層涉施壓國家通訊傳播委員會（NCC）。國民黨主席朱立倫今天在中常會上呼籲，立法院應成立特別調查委員會，結合立委、學者專家、前NCC官員與司法界人士共同調查，把真相找出來。

朱立倫說，相關主張在當前由民進黨掌控立法院多數下，要做很困難，但國民黨仍有責任，由國民黨團結合在野黨所有有廉恥心、公理正義的立委，一起成立特別調查委員會，把真相找出來，還國人乾淨、清新的媒體空間。

朱立倫批評，NCC應超越黨派，是媒體第四權管理機關，但NCC過去對不同聲音要關台，對不同意見要移頻，沒有發揮監督功能，還成政黨打手、工具，已經不是國家通訊傳播委員會，而是民進黨國家選舉委員會，完全配合民進黨選舉。

朱立倫說，當前NCC對媒體人造謠生事不嚴格立刻處理，縱容電視台每一天攻擊在野黨、候選人，現在還爆發總統、行政院長公然關說媒體上架的國家級醜聞，相關爭議歷歷在目，對台灣真是奇恥大辱，若在國外，知恥的行政院長已經下台。