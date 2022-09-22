騷擾詐騙電話層出不窮，一名女網友表示，最近接到一通電話，男子自稱是衛生局的工作人員想做市調，起初她完全沒多想，直到男子突然問到她的罩杯尺寸，她才驚覺事情怪怪的，追著反問是哪個衛生局？能否回撥，讓男子嚇到秒掛電話。後來才發現這通電話的來電顯示只有一個大寫的P，讓她很好奇這到底是誰。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，最近接到一通電話說「我們是衛生局正在做市調，請問能訪問你嗎？」原PO沒多想就答應了，對方先詢問了年齡、身高和體重，隨後話題帶到乳房檢查，接著就爆出一句「請問你罩杯多大？」

女網友指出，她當場聽到很錯愕，忍不住反問說「你說你衛生局的？」怎料，男子聽了也不慌，就是很堅定地說「對！我們是衛生局電話市調，如果你有疑問不方便透露也沒關係，那所以多少呢？」讓她心生懷疑，立刻追問說「你們是哪個衛生局的？有電話可以回撥嗎？」結果對方聽了匆匆說了句「謝謝，掰掰！」就掛斷了電話。

而女網友仔細一看才發現，男子打電話來的時候，電話上並沒有顯示號碼，只有一個大寫的英文字母「P」，讓她看了很不解，也很好奇「如果來電無號碼顯示，這樣還能夠查電話嗎？」

貼文引起網友熱議，不少人看了搖頭直呼，這個不可能是衛生局，電話上顯示P的意思是公共電話或關掉來電顯示的電話，通常多是無聊的騷擾電話，千萬不要接。「P號碼不可能是衛生局」、「衛生局不會隱藏電話號碼」、「那個是變態市調吧！」另有不少苦主說，接過類似的電話，有些假藉要問乳房與子宮頸癌篩檢，實則亂騷擾人，也有遇到自稱是婦產科醫師打來的騷擾電話。