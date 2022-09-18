新竹縣18日新增1149例COVID-19本土確診案例，分別為534名男性、615名女性，年齡分布在0歲到93歲，12歲以下181名、65歲以上109名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占64％。統計至9月17日，新竹縣累計確診人數15萬9449人。

新增1149例分布在竹北市484例、竹東鎮206例、湖口鄉146例、新豐鄉80例、新埔鎮60例、關西鎮32例、芎林鄉36例、橫山鄉22例、寶山鄉38例、北埔鄉24例、峨眉鄉5例、尖石鄉11例、五峰鄉5例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1463人、居家照護列管人數5276人。

衛生局表示，中央今年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，已於16日晚間抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府。

首批Moderna次世代雙價疫苗本縣獲撥配8025人劑，衛生局將在疫苗到貨後，儘速開設以社區接種站及13鄉鎮市衛生所同時開打方式並行，除接種站集中接種外，民眾可至本縣13鄉鎮市衛生所就近接種疫苗。

衛生局提醒，本次Moderna次世代雙價疫苗，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。再次呼籲，追加劑間隔時間已縮短為3個月，只要是追加劑與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1至3次追加劑等）皆可接種追加劑。

衛生局持續在9月24日中興里集會所開設社區接種站，時間從上午8時30分至12時，由新仁醫院醫護團隊協助接種，提供18歲以上BNT及莫德納疫苗各150位名額，以及出生滿6個月到5歲嬰幼兒BNT及莫德納疫苗各200位名額，並已開放線上預約。