入境居家檢疫天數。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

邊境開放管理及建議。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣23日新增1069例COVID-19本土確診案例，分別為520名男性、549名女性，年齡分布在0歲至95歲，12歲以下162名、65歲以上93名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占67％，統計至9月22日，新竹縣累計確診人數16萬5338人。

新增1069例分布在竹北市427例、竹東鎮197例、湖口鄉147例、新豐鄉83例、新埔鎮61例、關西鎮53例、芎林鄉36例、橫山鄉20例、寶山鄉23例、北埔鄉9例、峨眉鄉5例、尖石鄉4例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1422人、居家照護列管人數4459人。

縣府衛生局指出，中央流行疫情指揮中心22日表示，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1周後，第1階段為自今年9月29日零時起（航班表定抵台時間）調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」。第2階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

衛生局表示，本周嬰幼兒COVID-19疫苗社區接種站將於24日上午8時30分至12時，由新仁醫院團隊在竹北市中興里集會所辦理。嬰幼兒BNT疫苗安排在9時50分至10時50分。嬰幼兒莫德納疫苗安排在11時至12時，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，現場也提供各階段50名隨到隨打服務，總共200名，請符合資格鄉親把握機會。

衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

除社區接種站外，竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

另外，25日社區接種站上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設Moderna次世代雙價疫苗接種專案，提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑，目前尚有名額，已開放網路線上預約中，請符合資格的鄉親多加利用。

為方便上班族或家長下班後能帶家中幼兒就近接種疫苗，衛生局規畫的夜間疫苗接種專診23日為最後一天，名額僅剩峨眉鄉衛生所有成人100名（當日傍晚5時至6時30分）、嬰幼兒50名（當日傍晚6時30分至7時），請鄉親把握機會多加利用。